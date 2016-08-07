زواج أميرة النرويج مارتا لويز ينهار بعد 13 عاماً

أعلن القصر الملكي النرويجي ان الأميرة مارتا لويز Märtha Louise وزوجها الكاتب آري بين Ari Behn، قررا الطلاق بعد زواج دام 14 عاماً.

وقالت الأميرة البالغة من العمر 44 عاماً، الابنة البكر لملك النرويج هارالد Harald في بيان: "الحياة لا تسير دوماً على ما يرام. هذا ما اختبرته أنا وآري".

وأضاف البيان: "شأننا في ذلك شأن كثيرين.. حصل تباعد بيننا ولم نعد نلتقي كما كنا نفعل سابقاً. من المؤسف جداً ان نشعر انه لا يسعنا ان نفعل شيئاً بعد الان لأننا جربنا كل شيء على فترة طويلة".

واكدت المصادر ان مارتا لويز وآري بين سيتشاركان حضانة بناتهما الـ 3، Maud Angelica Behn (13 عاماً) و Leah Isadora Behn (11 عاماً) و Emma Tallulah Behn (سبع سنوات).

يشار الى ان الأميرة المصنفة رابعاً في ترتيب خلافة العرش بعد شقيقها الامير Haakon واولاده، تزوجت الكاتب البالغ من العمر 43 عاماً في ايار/مايو 2002.

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