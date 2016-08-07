تصوير مسلسل نادين نجيم وتيم حسن في أيلول المقبل

أكدت مصادر من داخل شركة "الصباح" للإنتاج الفني، أنه يجري التحضير حالياً لتصوير عمل جديد، لم يتم الكشف عن تفاصيله، وستكون الأولوية له في جدول إنتاجات الشركة.

أما بالنسبة للمسلسل الجديد الذي سيجمع بين نادين نسيب نجيم وتيم حسن، والمفترض عرضه في رمضان 2017، فسوف يتم تصويره في أواخر شهر أيلول\سبتمبر المقبل تحت إدارة المخرج شامر البرقاوي.

كما لفتت المصادر، الى أن المسلسل الذي سيجمع بين مكسيم خليل وستيفاني صليبا، والمفترض عرضه أيضاً في رمضان 2017 لا يزال قيد التحضير، ومن المبكر التحدث عن موعد قريب لتصويره، أو اسم المخرج الذي سيتولى تصويره، خصوصاً بعد تسريب معلومات تشير إلى أن المهمة أسندت إلى المخرجة رشا شربتجي.

يشار إلى أن شركة "الصباح" باشرت بتصوير مسلسل "ولاد تسعة" الذي يتقاسم بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم نيكول سابا وخالد زكي، وخالد سليم، ولقاء سويدان، وسهر الصايغ، وبيومي فؤاد. وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.