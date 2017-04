بالصور: افتتاح تاريخي وحضور لافت يضيء ليل ريو 2016

تحولت أنظار العالم ليل أمس الى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث استضافت أول دورة أولمبياد تقام في أمريكا الجنوبية، وتحديداً على استاد ماراكانا. حضر حفل الإفتتاح 45 رئيس دولة وحكومة ونحو 60 ألف متفرج ملأوا 3 جهات من مدرجات ملعب ماراكانا الأسطوري، فيما خصصت الرابعة لفقرات العرض الفني في الاحتفال. وتقدم الضيوف الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر Michel Temer، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند François Hollande، وزير الخارجية الأميركي جون كيري John Kerry، وأمين عام الأمم المتحدة الكوري الجنوبي بان كي مون Ban Ki-moon.

الى جانب الشخصيات السياسية والرياضية العالمية التي غصت بها مدرجات استاد ماراكانا، حضر الإفتتاح كوكبة من النجوم العالميين منهم العارضة Gisele Bündchen التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الذي يشهده العام كل 4 سنوات، وقالت: انها لحظة مميزة لي ولبلدي الذي، وبكل تواضع، دعاني للمشاركة في هذا الإحتفال العظيم.

Bündchen دخلت الحفل على أنغام The Girl from Ipanema التي أداها النجم Daniel Jobim، وابهرت الحضور بفستان ساحر من تصميم Alexandre Herchcovitch، استغرق عمله 4 أشهر، حسب ما اعلنت مجلة Vogue الخاصة بالموضة.

العارضة البرازيلية Adriana Lima شاركت ايضاً في حفل الإنطلاق، وفور وصولها حملت الشعلة الأولمبية، وأعربت عن فخرها ببلدها الذي استضاف حدث بهذا الحجم والأهمية.

عارضة فيكتوريا سيكريت Alessandra Ambrosio شاركت كذلك في فعاليات الحفل واستعرضت جسدها المثير وحملت الشعلة، معربة عن سعادتها بوجود هذه الجماهير الغفيرة في بلدها.

بدأ الحفل بمعزوفات موسيقية يرافقها تقنيات إضاءة ورقص على أرض الملعب المهيب الذي شهدت أبوابه إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف 10 آلاف شرطي.

وأنشد المغني البرازيلي باولينيو دا فيولا Paulinho da Viola النشيد الوطني البرازيلي من أرض الملعب وهو يعزف على الغيتار ترافقه فرقة موسيقية، كما أشرف على الحفل Fernando Meirelles مخرج أفلام The Constant Gardener.

هذه هي الدورة الأولمبية الـ 31 ولكنها في واقع الحال الدورة الـ 28 التي تقام فعلاً، إذ ان دورات 1916 و1940 و1944 ألغيت لانشغال العالم بالحروب.

