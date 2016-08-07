غزل بين كيم كردشيان ولاعبة في ريو 2016.. هل نرى نورث ويست في أولمبياد 2028؟

كشفت نجمة تلفزيون المجمتع الأمريكي kim kardashian كيم كردشيان انها متحمسة لمشاهدة فريق الجمباز النسائي الذي سيشارك في أولمبياد 2016 المقام في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية. كردشيان البالغة من العمر 34 عاماً، أعلنت عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" تأييدها الكامل للاعبة الأمريكية Simone Biles .

وقالت كيم للاعبة البالغة من العمر 19 سنة في فيديو نشرته عبر تويتر: "أود ان اتمنى لك الحظ في الألعاب الأولمبية"، فردت عليها Biles: "شكراً لك.. بالمناسبة انا مهووسة بـ north west نورث ويست.. هي محبوبة جداً".

وبعد هذه التغريدة التي غازلت فيها Simone ابنة كيم المدللة، قالت الاخيرة: "نورث تتمرت على ألعاب الجمباز .. بإمكانها ان تريكِ بعض الحركات".

وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة People الى ان كيم كردشيان ستتابع فعاليات ريو 2016 لتشجع الفرق النسائية، متسائلة: هل من الممكن ان تشارك نورث ويست في أولمبياد 2028؟

يشار الى ان فعاليات ريو 2016 للألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها ريو دي جانيرو، إنطلقت صباح السبت في تمام الساعة الثانية فجراًـ وبدأ الحفل بمعزوفات موسيقية يرافقها تقنيات إضاءة ورقص على أرض الملعب المهيب الذي شهدت أبوابه إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف 10 آلاف شرطي.

وتقدم الضيوف المشاركين الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر Michel Temer، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند François Hollande ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي Matteo Renzi والرئيس المجري ورئيس وزرائه، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري John Kerry ، وأمين عام الأمم المتحدة الكوري الجنوبي بان كي مون Ban Ki-moon.

بالصور: افتتاح تاريخي وحضور لافت يضيء ليل ريو 2016

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