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كارول سماحة وابنتها تالا الى القاهرة

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السبت 06-08-2016 18:47

نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعها بابنتها تالا وهما على متن الطائزة، متوجهتان إلى حيث تقيم كارول مع زوجها.

كارول علقت على الصورة"عائدة الى القاهرة وملاكي الصغير غافية بين ذراعي".

يشار الى ان سماحة أمضت الفترة الماضية في بيروت حيث افتتحت مهرجانات بيبلوس الدولية، كما إجتمعت بالفنان مروان خوري قبل أربعة أيام حيث نشرت صورة تجمع بينهما، وأشارت إلى وجود تعاون فني جديد بينهما، ولكنها لم تعلن عن مضمونه، علماً أنها تعاونت مع خوري في البومها الاخير عبر أغنية "ذكرياتي" التي إختارتها عنواناً للألبوم.

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سيدتي

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