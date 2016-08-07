بتغريدات قاسية جداً: بلقيس لا تعترف بالصداقة في الوسط الفني

أغلقت المطربة الخليجية بلقيس باب الجدل حول علاقتها بالممثلة المثيرة للأزمات مريم حسين، بعد الغزل المتبادل بينهما أثناء حفلة الأولى في لندن، إذ أطلقت بلقيس عدة تغريدات تبرّأت فيها من أيّ علاقة تجمعها بأيّ فنانة، مؤكّدة أنها لا تعرف مصطلحات الصداقة والأخوة والمحبّة في داخل الوسط الفني، ولا توجّه دعوات إلى أيّ زميلة لحضور حفلاتها الفنية.

التغريدات الغاضبة جاءت على خلفية عتاب شديد اللهجة من متابعي بلقيس في داخل السعودية، بعد احتفائها بمريم حسين في حفل لندن، على الرغم من أنّ الأولى متّهمة بالإساءة إلى كلّ بنات المملكة؛ ولهذا حسمت بلقيس القصّة كلّها بتغريدة قالت في بدايتها تنويهاً بالغ الأهمية، وأضافت: "لا تربطني علاقة صداقة بالوسط الفني مع اي شخص ورغم اني مطربة الا اني بعيدة كل البعد عن الوسط واللي فيه ، ولا بيني وبين احد ميانة ومصالح من الوسط ولا خروجات ولا روحات ولا جيات لأَنِّي مع عائلتي طول الوقت.. ولا يحتك فيني احد بقولة صديقتي".

وأضافت: "صديقتي وأختي وروحي وقلبي كله بهتان انا ما عندي صديقات ولا عندي اختلاط باي احد..وحفلاتي عامة لا تعتمد على الدعوات نهائيا ولا عمري دعيت احد، الجهات المنتجة او المتعهدين هم من يوجهون الدعوات وكذلك بعض الفنانين.. انا ما أوجه دعوات لأحد بدعوى الصداقة والميانة.. واللي يدق بابي لنية مبيتة في نفس يعقوب بيجيه الجواب علنا وبشكل مو لطيف ابدا.. انتهى الكلام".

بلقيس تظنّ أنّ الكلام انتهى ... وقد تكون على حق بالنسبة إلى علاقتها بجمهورها في داخل المملكة .. ولكن في ما يخصّ علاقاتها داخل الوسط الفني فالكلام لم ينته بعد.

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