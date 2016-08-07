هاكرز يتسبب بانهيار أبناء الفنانة إيناس عز الدين والسبب

أكدت الفنانة إيناس عز الدين أنّ كلّ ما نشر على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بخصوص خبر وفاتها، غير صحيح. وقالت في اتصال خاصّ بـ"سيدتي نت" إنها فوجئت بانهيار أطفالها فور الخروج من دار للعرض السينمائي، بعدما تلقّوا رسائل العزاء من أصدقائهم، لتكتشف أنّ أحد الهاكرز قام بالسطو على حسابها الرسمي ونشر خبر الوفاة.

إيناس أكدت لـ"سيدتي نت" أنها ارادات استغلال يوم العطلة لقضاء فترة راحة مع أولادها في داخل أحد الفنادق بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وفوجئت بعد خروجها من السينما بسرقة الحساب الشخصي الخاصّ بها على فيسبوك، وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل، ليه يعملوا كده، ليه مستعجلين على موتي حرام عليكم أنا أولادي منهارين".

المفاجأة أنّ نجمة مسلسل "الكيف" إيناس تعرّفت إلى الهاكرز الذي انتحل شخصيتها، ونجحت في استعادة حسابها المسروق، وقامت بحذف تدوينة الوفاة، واكتشفت أنّ الأمر لا يقتصر على سرقة حسابها الرسمي، وإنما يتعدّى ذلك إلى تأسيس صفحات مزوّرة تحمل اسمها، وشهدت عمليات نصب واحتيال باسمها على المعجبات. وأكدت أنها قامت بإبلاغ المباحث المصرية للتحري عن هوية الفتاة المزوّرة وإلقاء القبض عليها، كما نشرت صورة لحساب الهاكرز الأصلي للتحذير.

ونشرت إيناس تحذيراً رسمياً عبر صفحتها، قالت فيه: "الحمد لله الاكونت بتاعى كان مسروق والحمد لله رجع وانا بحب اطمن كل الناس انى بخير وبشكر كل الناس اللى اتصلت واطمنت حسبى الله ونعم الوكيل في اللى الشخصية اللى سرقت الاكونت احنا خلاص عرفنها وهى عمله 5 حسابات بتكلم الناس منهم برجاء الانتباه من التعامل معاها الحمد لله الحمد لله حسبى الله ونعم الوكيل".

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