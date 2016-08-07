روجينا تتذكر "عروس التراب" ميرنا المهندس بصورة حزينة وخطأ لا يغتفر!!

أرادت الفنانة روجينا احياء الذكرى الأولى للفنانة الراحلة بعز شبابها ميرنا المهندس، فنشرت صورة موحية لها بفستان زفاف التقطت قبل ايام قليلة من وعكتها الصحية الأخيرة، ومنحتها لقباً اثار شجن الجميع بعدما وصفتها ب"عروس التراب"، ولكن دموع الحزن تحولت لمسخرة كوميدية بسبب خطأ املائي لا يغتفر من ممثلة جامعية وزوجة استاذ أكاديمي ونقيب الممثلين.

روجينا كانت أول من بادر بإحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة ميرنا المهندس التي وافقت الخامس من أغسطس ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام بفستان الزفاف، لتناسب لقبها الجديد "عروس التراب"، وعلقت على الصورة قائلة: الذكرى الثانويه لميرنا اسالكم الدعاء بالرحمه والمغفره .عروس التراب.

جمهور روجينا بادر في البداية لإبداء الحزن والدموع على الفنانة المحبوبة التي غادرت الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض بعز شبابها، ولكن أحد المعجبين انتبه لخطأ لا يغتفر بصيغة العزاء وهى "الذكرى الثانوية"، والمقصود قول "الذكرى السنوية" وبعدها تحولت التعليقات لطوفان من الكوميديا على المستوي التعليمي لفنانة جامعية متزوجة من رجل مهمته تعليم أجيال من نجوم المستقبل في عالم التمثيل وهو نقيب الممثلين الدكتور اشرف زكي.

الأخطاء الاملائية حاضرة بقوة في أغلب تدوينات وتغريدات النجوم .. والجمهور لا يرحم ولو كانت المناسبة "حزينة"

رحم الله الفقيدة ميرنا المهندس وخالص العزاء لعشاق لغة الضاد!!