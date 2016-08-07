طاهرة حماميش تصور "بلانك خاوي"

أنهت الفنانة المغربية طاهرة حماميش تصوير فيديو كليب أغنيتها المغربية الجديدة "بلانك خاوي" التي وضع ألحانها توفيق المغربي، وقام بتوزيعها الموسيقي بدر المخلوقي. وكانت طاهرة قد وعدت جمهورها ـ بعد طرحها فيديو كليب أغنية "يوم افترقنا" التي صوّرتها في أمريكاـ بأن تكون طلّتها بعد هذا العمل بأغنية مغربية؛ وبذلك تكون طاهرة قد أوفت بوعدها لجمهورها الذي تعرّف إليها حين فازت مرتين (عامي 2010 و 2011) بلقب أفضل فنانة صاعدة في مسابقة "الميما"، وفي مسابقة ملكة جمال ستار أكاديمي لعام 2012، كما حظيت أغنيتها "عذراك" من كلمات وألحان الفنانة المغربية هدى سعد برواج فني كبير في سوق الكاسيت بالمغرب، إلى جانب أغنيتها المصرية "أيوا بنحبو" للملحن أسامة محرز والشاعر نظام سرور. وإن كانت ميول الجمهور للأغنية الأولى أكبر مقارنة بالثانية... فلربما يعود ذلك إلى التوقيت والظروف التي طرحت فيها الأغنيتان، ضمن شبكة البرمجة في القنوات الإذاعية والتلفزيونية المحلية.