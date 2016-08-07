بعيدًا عن عيادات التجميل.. الزعتر يحمى صحتك وجمالك

الزعتر من الأعشاب العطرية المشهورة وقد أثبتت العديد من الدراسات فوائدها على الصحة والتجميل، إذ يمكن ببساطة إضافة الزعتر مجففا إلى الأكل أو تناوله على مدار اليوم كمشروب دافئ محلى بالعسل، ويؤكد موقع " searchhomeremedy" قدرة نبات الزعتر على تدمير الخلايا الضارة بالجسم، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للروماتيزم، كما أنه قادر على علاج العديد من مشاكل لجمال الشعر والبشرة بدون اللجوء لعيادات التجميل :

- الزعتر يعمل كمطهر :

نبات الزعتر يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم تساعد على مكافحة أشكال كثيرة من البكتيريا التى تتكاثر على سطح البشرة وتسبب حب الشباب والبثور.

- يخفف تشنجات العضلات

الزعتر يحتوى على نسبة عالية من الزيوت الطيارة باستطاعتها علاج تشنجات العضلات وتحقيق حالة من الاسترخاء.

- الزعتر يحافظ على شباب البشرة

تحتوى أعشاب الزعتر على العديد من مضادات الأكسدة مثل " الفينول، الزياكسانثين، اللوتين" وتلعب دورا كبيرا فى الحفاظ على شباب البشرة وحيويتها.

- يعالج الأرق

كوب من أعشاب الزعتر يضاف إليها بعض قطرات من العسل تساعد على الاسترخاء والنوم، وينصح بإعطائها للأطفال كمهدأ ولتخفيف التوتر .

- يحافظ على صحة العظام

الزعتر يعتبر مصدرا مهما لفيتامين" K"، الكالسيوم ، المنجنيز ، والحديد وهى العناصر المعروف عنها دخولها بشكل حيوى فى تكوين العظام والحفاظ على سلامتها.