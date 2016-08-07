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فوز لافت لليفربول على برشلونة برباعية نظيفة

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فوز لافت لليفربول على برشلونة برباعية نظيفة فوز لافت لليفربول على برشلونة برباعية نظيفة

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا لافتا على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة، في مباراة ودية أقيمت على ويمبلي في لندن السبت، ضمن إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وسجل السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثا من ساوثمبتون الهدف الأول إثر تمريرة من آدم لالانا (15) وأضاف الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب ليفربول السابق الثاني إثر كرة سددها جوردان هنردسون وارتطمت به (خطأ في مرمى فريقه 47).

وسرعان ما أضاف البلجيكي ديفوك أوريغي الثالث بين ساقي الحارس التشيلي كلاوديو برافو (48) قبل أن يختتم الصربي ماركو غروجيتش مهرجان الأهداف (90).

ويستهل ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل بلقاء قمة ضد مضيفه أرسنال الذي سيغيب عنه ثلاثة لاعبين أساسيين في صفوفه هم الألماني مسعود أوزيل والفرنسيان أوليفييه جيرو ولوران كوسييلني بعد عودتهم متأخرين من المشاركة في كأس أوروبا 2016.

وخاض برشلونة المباراة بتشكيلة قوية بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق ولم يغب عنه سوى البرازيلي نيمار المشارك في صفوف منتخب بلاده الأولمبي في ألعاب ريو 2016.

 

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