طفل يقود أتوبيس عدة محطات دون أن ينتبه الركاب

قالت الشرطة الألمانية، الأربعاء، إن طفلا صعد إلى حافلة مركونة في أحد أنحاء مدينة إنغولشتات، ثم قام بقيادتها دون أن ينتبه الركاب إلى أمره.

وبحسب صحيفة “ذا لوكال” الألمانية، فإن السائق الصغير أدار مفتاح الحافلة ثم أخذها إلى عدة مواقف لصعود الركاب، واستطاع أن يخدع ثلاثة منهم، التحقوا بمقاعدهم في الحافلة دون تبين الأمر.

لكن الشهود الذي رأوا الطفل يقود الحافلة، بادروا سريعا إلى الاتصال بالشرطة البافارية كي لا يرتكب الطفل حادثا، بالنظر إلى صغر سنه وعدم امتلاكه القدرة على قيادة عربة كبيرة.

وقامت عناصر الشرطة الألمانية بإيقاف الطفل، بسهولة، على الطريق، قبل أن يصطحبوه إلى والدته.

ولم يلحق السائق الطفل أي أذى بالمارة الذين كانوا على الرصيف، فيما تكبدت الحافلة أضرارا لا تزيد تكلفتها عن ألف يورو.