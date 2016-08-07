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أمين عام الحوار الوطنى بالسودان: إجازة 98% من توصيات اللجان بالإجماع

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أمين عام الحوار الوطنى بالسودان: إجازة 98% من توصيات اللجان بالإجماع أمين عام الحوار الوطنى بالسودان: إجازة 98% من توصيات اللجان بالإجماع
(أ ش أ)

أعلن الأمين العام للحوار الوطنى بالسودان الدكتور هاشم على سالم، أن جملة توصيات لجان الحوار الوطنى الست بلغت 994 توصية، تمت إجازة 981 منها بالإجماع، بنسبة 98%، بمشاركة 77 حزبًا و34 حركة و57 من الشخصيات القومية.

وأوضح سالم - فى تقرير استعرضه أمام الجمعية العمومية للحوار مساء اليوم السبت، بقاعة الصداقة بالخرطوم - أن عدد الاجتماعات التى عقدتها لجان المؤتمر الست بلغت 310 اجتماعات، ناقشت 523 ورقة علمية، وبلغ مجموع عضوية اللجان 648 عضوًا بمشاركة تراكمية وصلت إلى 8877 مشاركة، وبلغ إجمالى ساعات الاجتماعات نحو 1154 ساعة.

وأكد سالم نجاح الحوار بنسبة 100%، قائلا فى هذا الخصوص "توافق أهل السودان لخلق حكومة العدل والحكم الراشد، وعلى حل كل مشاكل السودان بحس قومى ، وبجلوسهم لكتابة دستورهم وقوانينهم، وكذلك كتابة القوانين والإجراءات التى تتيح لهم عقد انتخابات حرة نزيهة بضمان مفوضية مستقلة".

وشدَّد على أن الحوار استطاع تحويل ثوابت الأحزاب السياسية إلى ثوابت وطنية، تصبح خطا أحمرا بوضعها فى الدستور، وهو النجاح الأكبر.

من جانبه ، ناشد القيادى بحزب الأمة القومى مبارك الفاضل، الرئيس السودانى عمر البشير إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية، داعيا الحركة الشعبية إلى وقف الحرب من أجل التسوية السياسية الشاملة.

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مصر 365