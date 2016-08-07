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8 فوائد صحية مدهشة للتصفيق باليدين

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8 فوائد صحية مدهشة للتصفيق باليدين 8 فوائد صحية مدهشة للتصفيق باليدين

التصفيق باليدين (أرشيفية)

يرتبط التصفيق بالنجاح والفرح اجتماعياً، لكن هناك فوائد صحية كبيرة له، لأن الجسم يحتوي على 340 موضع ضغط يوجد 28 منها على اليدين. يمكنك التعرف على هذه النقاط والمواضع على يديك وتدليكها، كما يمكن تحفيز هذه النقاط بالتصفيق باليدين. لذلك يُستخدم التصفيق أحياناً كعلاج بديل، ويتم الاستعانة بزيت جوز الهند أو الخردل لزيادة فاعليته، ويبلغ طول الجلسة العلاجية بين 20 و30 دقيقة.

يمكنك أن تبدأ يومك بـ 20 دقيقة ليكون صافي وقت الضغط على اليدين 5 دقائق، وستحصل منها على الفوائد التالية، بحسب ما ذكره موقع “24″ الإماراتي:

* علاج مشاكل القلب والرئتين ذات الصلة، مثل الربو.
> * تحسين الدورة الدموية خاصة لمن يعيشون في أماكن مكيفة الهواء طوال الوقت.
> * تخفيف آلام المفاصل خاصة الرقبة والظهر.
> * تحسين مستوى ضغط الدم لمن يعانون من انخفاضه.
> * تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.
> * مفيد للأطفال لتحسين مهارات التفكير وتطوير المستوى الأكاديمي.
> * تقوية المناعة.
> * التصفيق لمدة نصف ساعة مفيد كوسيلة مساعدة لمرضى السكري، والتهاب المفاصل، والاكتئاب، والصداع المزمن، والأرق، ونزلات البرد، وتساقط الشعر.

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