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القوات البحرية تنقذ سفينة بضائع بجنوب القصير‎

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القوات البحرية تنقذ سفينة بضائع بجنوب القصير‎ القوات البحرية تنقذ سفينة بضائع بجنوب القصير‎

أرشيفية

​ أنقذت القوات البحرية ، مساء السبت، سفينة بضائع على بعد 25 كيلو متر جنوب القصير من الغرق، بعد حدوث عطل فنى بها أثناء عودتها من ميناء الأدبية إلى ميناء سواكن السودانى،​ ​وقالت مصادر بموانىء البحر الأحمر في تصريحات صحفية، إن السفينة «أديم» كانت قد نقلت شحنة من العجول السودانية في ميناء الأدبية، وأثناء رحلة عودتها إلى السودان تعرضت لمشكلة فنية، ما جعلها ترسل نداء استغاثة إلى القوات البحرية، التي قامت على الفور بإرسال قطعة بحرية لقطر السفينة إلى سفاجا مرة أخرى.

يذكر أن السفينة «أديم» يبلغ طولها 71 مترًا، وعرضها 13 مترًا، وتقوم بنقل المواشي من السودان إلى موانىء البحر الأحمر.​​

 

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