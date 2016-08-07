3 خلطات طبيعية تخلصك من تجاعيد محيط العينين

لست بحاجة إلى دفع أموال طائلة للعناية بمنطقة محيط عينيك وحمايتها من علامات التعب وظهور التجاعيد المبكرة، فبعض الخلطات الطبيعية تساعدك في هذا المجال، خاصة عند المواظبة على تطبيقها بشكل دوري.

ويرصد موقع “العربية نت” أسهل 3 خلطات فعالة تساعدك في هذا المجال، اختاري منها ما يناسبك:

- الزيوت والعسل: اخلطي 3 قطرات من كل من زيت الورد، زيت الجوجوبا وزيت المشمش مع نصف ملعقة صغيرة من العسل. طبقي هذه الخلطة على محيط عينيك لمدة 10 دقائق صباحاً ومساء طوال أسبوع كامل للاستفادة من غناها بالفيتامين A وE، ما يساعد على تغذية وتجديد خلايا البشرة. وللحفاظ على نتائجها، واظبي على تطبيقها بشكل دوري مرتين أسبوعياً.

- الأفوكادو والعسل: اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من الأفوكادو المهروس جيداً مع ملعقة صغيرة من العسل. وزعي الخليط على محيط عينيك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر، فمن شأن ذلك أن يساعد على ترطيب بشرتك ومقاومة التجاعيد، خاصة في حال المواظبة على تطبيقه مرتين أسبوعياً.

- الشاي وماء الورد: انقعي كيسا من الشاي بمقدار فنجان قهوة من الماء الفاتر، ثم اخلطي النقيع بالمقدار نفسه من ماء الورد، فتحصلين بذلك على لوشن منعش ننصحك بتطبيقه على شكل كمادات على الجفون لمدة 10 دقائق يومياً، وستلاحظين الانتعاش والترطيب الذي ستمنحه هذه الوصفة لمنطقة محيط عينيك.