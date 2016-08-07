«عمليات صلاح الدين» تبحث مع قيادات الجيش والحشد الشعبي تحرير «الشرقاط» من «داعش»

بحث قائد “عمليات صلاح الدين” العراقي الفريق جمعة سعدون اليوم السبت مع قيادات الجيش والحشد الشعبي سبل التعاون المشترك ودراسة الخطة الموضوعة من قيادة العمليات المشتركة وتوزيع المهام لتحرير قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

حضر الاجتماع ، الذي ركز على تحرير قضاء “الشرقاط” آخر معقل لداعش شمالي صلاح الدين ، مساعد رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق عبد الأمير يار الله وقائد الفرقة المدرعة التاسعة الفريق قاسم نزال والأمين العام لمنظمة “بدر” الشيعية هادي العامري ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

على صعيد آخر، استطلع قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق جبار عبيد كاظم مناطق منتخبة لنصب أسلحة الدفاع الجوي بناء على استراتيجية تطبق على مراحل لتغطية مناطق العراق كافة وشمولها بشبكة الدفاع الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أنه كان برفقة قائد الدفاع الجوي رئيس أركان القيادة وعدد من المدراء وضباط ركن القيادة وزار قاعدة “الإمام علي” في الناصرية جنوبي العراق ، وشملت الزيارة محافظة ذي قار مع التركيز على سبل تأمين الحماية الكاملة لمطار وقاعدة “الإمام علي” للأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي تعزز الحماية بأسلحة الدفاع الجوي.

وكشف كاظم عن قرب نصب منظومة صواريخ “بانتسير” ومدفعية الدفاع الجوي حسب قوس النار لكل سلاح والتي تؤخذ من منظومات الكشف الراداري المتطورة التي تمتلكها القيادة العسكرية.

أ ش أ