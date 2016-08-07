مباحثات بين الجيش العراق والحشد الشعبى لتحرير الشرقاط من داعش

بحث قائد "عمليات صلاح الدين" العراقى الفريق جمعة سعدون اليوم السبت مع قيادات الجيش والحشد الشعبى سبل التعاون المشترك ودراسة الخطة الموضوعة من قيادة العمليات المشتركة وتوزيع المهام لتحرير قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

حضر الاجتماع ، الذى ركز على تحرير قضاء "الشرقاط" آخر معقل لداعش شمالى صلاح الدين ، مساعد رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق عبد الأمير يار الله وقائد الفرقة المدرعة التاسعة الفريق قاسم نزال والأمين العام لمنظمة "بدر" الشيعية هادى العامرى ونائب رئيس الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.

على صعيد آخر ، استطلع قائد الدفاع الجوى العراقى الفريق جبار عبيد كاظم مناطق منتخبة لنصب أسلحة الدفاع الجوى بناء على استراتيجية تطبق على مراحل لتغطية مناطق العراق كافة وشمولها بشبكة الدفاع الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أنه كان برفقة قائد الدفاع الجوى رئيس أركان القيادة وعدد من المدراء وضباط ركن القيادة وزار قاعدة "الإمام علي" فى الناصرية جنوبى العراق ، وشملت الزيارة محافظة ذى قار مع التركيز على سبل تأمين الحماية الكاملة لمطار وقاعدة "الإمام علي" للأهمية الاستراتيجية للمنطقة التى تعزز الحماية بأسلحة الدفاع الجوي.

وكشف كاظم عن قرب نصب منظومة صواريخ "بانتسير" ومدفعية الدفاع الجوى حسب قوس النار لكل سلاح والتى تؤخذ من منظومات الكشف الرادارى المتطورة التى تمتلكها القيادة العسكرية.