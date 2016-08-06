غدا..الحكم على 6 متهمين في “أحداث الإسماعيلية “



> تصدر غدا الأحد محكمة جنايات الإسماعيلية ، والمنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ، حكمها فى إعادة إجراءات 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الإسماعيلية”.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.