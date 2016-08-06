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أستاذ بجامعة زويل: السيسي يؤمن بأهمية البحث العلمي

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أستاذ بجامعة زويل: السيسي يؤمن بأهمية البحث العلمي أستاذ بجامعة زويل: السيسي يؤمن بأهمية البحث العلمي

الرئيس (أرشيفية)

قال أستاذ علوم النانو بجامعة زويل، إبراهيم الشربيني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن ضرورة استكمال مشروع مدينة زويل، يُؤكد أن الرئاسة لديها يقين بأهمية البحث العلمي.

وأضاف الشربيني خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، أنشأ جامعة زويل ليس لمجد شخصي، لأنه أسسها بهدف نفع المصريين، وتطوير البحث العلمي.

وأوضح الشربيني أن جنازة الدكتور أحمد زويل، ستنطلق غدًا الأحد، من مسجد المشير حسين طنطاوي، ثم الانتقال إلى المقر الجديد للجامعة، وصولا إلى المقابر الموجودة بـ 6 أكتوبر.

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