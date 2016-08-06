وزير قطاع الأعمال: تطوير صناعة الغزل والنسيح ومشكلات القطاع العام ملفنا الأول

مراسل أونا

قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال اليوم، السبت، إن الملف الأول على مكتبي هو مشكلات وتطوير صناعة الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن الدولة تسعي جاهدة إلى رفع معدلات الإنتاج وحل مشكلات قطاع الأعمال الخاص بموجب إنشاء مدن صناعية جديدة لمواجهة البطالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري التي نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج بشركة غزل المحلة بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال والدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والمهندس حمزة أبوالفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وأوضح الوزير أن قطاع الأعمال العام سيكون قاطرة للصناعة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع قد تعرض لإهمال فادح طوال العقود الماضية مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تطوير القطاع ورفع خدماته، مشيرًا إلى أنه أول لقاء أعده كان مع رؤساء مجالس إدارات شركات الغزل والنسيج لبحث كافة المعوقات والمشكلات التى تواجهه صناعة الغزل والنسيج .

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هناك مدة وجدولا زمنيا وفق دراسات محددة تم تقنين وضعها مع روءساء مجالس الإدارات لكافة شركات قطاع الأعمال تهدف الى ضخ استثمارات جديدة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج الوطنية .

كما أوضح “الشرقاوي ” أن هناك خطوات جادة لوضع خطة حتي فبراير لسنة 2017م تهدف الى تقنين وضع دراسات جدول وضخ استثمارات مالية فى كافة المصانع تهدف الى رفع معدلات الانتاج، مشيرا إلى أنه اجتمع مع لجنة التسيير للمشروعات الاستراتيجية والتى دورها هو دعم الاقتصاد الوطني وحماية العمال ومستقبل أبناءهم وذويهم .

وشدد وزير قطاع الأعمال على أن العمل الجاد لكافة العمال والعمل المنظم على نطاق كبير سيهدف السعي إلى وضع مقومات للتطوير معدات الصناعة وتقنين وضع البذور المستخدمة فى صناعة الغزول بموجب الاهتمام بزراعة قطن جيد وتوفير دعم من الدولة فى مجال أسعار الغزل والطاقة وغيرها .

قال عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن مصر تمر بمرحلة عصيبة تتطلب تضافر كافة جهود أبناء الوطن، لافتًا أن الرئيس الجمهورية عبد الفتاج السيسي البطل قد احتفل بمرور ذكري مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة لافتًا أن مصر تتعرض للمؤمرات خطيرة من جانب الإرهاب وجماعات التكفيرية تهدف إلى زعزعة امن واستقرار الدولة .

وشدد رئيس النقابة العامة أن عمال مصر فى الغزل والنسيج ليست لهم أى مطالب فئوية ولكنهم يسعون إلى العمل بكد وكفاح سعيًا بالنهوض بالصناعة الوطنية لافتا أنه يرفض أى شائعات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار القطاع العمالي .

فى هذا السياق أكد الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعة الغزل والنسيج أن قطاع الغزل والنسيج ظل مهلهل طوال أكثر من 30 عامًا متواصلًا، مشيرًا إلى أن الحكومة قد اختارت تدشين وزارة قطاع الأعمال سعيًا فى النهوض بقطاع الصناعة الوطنية بالدولة وإحياء تراثها.