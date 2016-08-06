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تسمم أسرة مكونه من أب وزوجته و 3 أطفال بالفرافرة

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تسمم أسرة مكونه من أب وزوجته و 3 أطفال بالفرافرة تسمم أسرة مكونه من أب وزوجته و 3 أطفال بالفرافرة

أرشيفيية

تعرضت أسرة مكونة من زوج وزوجة و3 أطفال في مدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد لحالة تسمم إثر تناولهم لوجبة غذائية.

تلقى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد بلاغا يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة تسمم غذائي إلي مستشفي الفرافرة المركزي .

تبين إصابة كل من ” السعيد صبحي عبد المقصود “، 35 سنة ،وزوجته ” نبيلة صلاح عبيد ” 27 سنة ،وأبنائهم الثلاثة ” جهاد ” 8 سنوات ، ” محمد ” 7 سنوات ،” سيد ” 3 سنوات ، وجمعيهم مقيمون بقرية أبو منقار ،عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية مكونة  من “الطعمية”،وتم تحويلهم إلي مستشفي الداخلة المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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