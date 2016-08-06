القبض على 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقارات بمنطقة الخليفة

نجح رجال مباحث الخليفة، فى القبض على مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقارات مدرجة بهيئة الأثار ضمن الأثار الإسلامية، وتم ضبط بحوزتهم الأدوات المخصصة فى الحفر، وتم العثور على حفرة عمقها 10 أمتار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل عقارات فى شارع سكة الكومى، والمدرجة بهيئة الآثار من ضمن الآثار الإسلامية، فتم استهدافهم فى مأمورية وضبطهم.

ومن خلال الفحص، تبين أنهم كل من "محمد م ع" 23 سنة، عامل، و"عمرو ص م" 27 سنة، عامل، و"ياسر م م" 23 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى 2 قضية آخرهما 922 لسنة 2016م جنوب بورسعيد "مخدرات"، و"سعيد ك و" 34 سنة، و"رضا س ح" 20 سنة، عاطل، و"نادى ا ح" 20 سنة، سائق، و"سامى ب س" 27 سنة، عاطل، و"أبانوب ا ب" 18 سنة، عامل.

وكشفت التحريات أنه تم القبض على المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقارات، وضبط بحوزتهم "هلتى كهربائى، وصاروخ، و2 أجنة حديدية، وشفاط مياه، و3 كوريك، و2 غلق، و2 فأس، ومطرقة حديدية، و6 متر حبل"، وتبين وجود حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 أمتار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة للتنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4408 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.