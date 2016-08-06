مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالإسكندرية

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدامها بسيارة أثناء محاولتها عبور الطريق غرب الإسكندرية، تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بمنطقة الكيلو 55 الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ر هـ مصر قيادة "ن .ا" 40 سنة حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيمة الهرم – محافظة الجيزة بالطريق المشار إليه إصطدمت ب " ل .س" - 45 سنة ربة منزل مقيمة ميت غمر – محافظة الدقهلية أثناء عبورها الطريق، ما أدى لوفاتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العامرية العام، والتحفظ على السيارة وقائدتها، وتحرر المحضر جنح القسم، وجار العرض على النيابة.