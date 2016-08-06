مشادة بين نائب وأمن "غزل المحلة" لمنعه من دخول الشركة

شهدت ساحة طلعت حرب بشركة غزل المحلة نشوب مشادة كلامية بين الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة وأمن شركة غزل المحلة، بعد أن منعه أفراد الأمن والنائبان محمود شحاتة ونعمت قمر من مرافقة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال فى جولته داخل مصانع شركة غزل المحلة. وحدث شد وجذب بين النائب وأفراد الأمن وانتهت بالسماح له بالدخول للشركة بعد انتهاء الوزير من جولته فى المصانع.

من جانبه استنكر النائب الدكتور محمود شحاتة ما حدث مع النواب، مؤكدا أن نواب المحلة على دراية كبيرة بالمشاكل داخل مصانع شركة غزل المحلة ومشاكل العمال والخراب داخل المصانع، قائلا: إن منع النواب هدفه إخفاء الفساد والخراب داخل الشركة، مستنكرا مع فعله الأمن. مؤكدا أنهم سيتقدمون بمذكرة لوزير قطاع الأعمال بما حدث ومذكرة أخرى لمحافظ الغربية وشكوى أخرى للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ومذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.