استعدادات مكثفة للانتهاء من الأعمال الأثرية المطلوبة للدرج العظيم بالمتحف الكبير

بدأت أعمال المراجعة النهائية لسيناريو عرض الدرج العظيم، إحدى أهم قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير، من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزير الآثار الدكتور خالد العنانى وبرئاسة الدكتور علي رضوان وعضوية كل من الدكتور سليم حسن والمشرف العام على مشروع المتحف الدكتور طارق توفيق.

وقامت إدارة الآثار والمعلومات بالمتحف الكبير برئاسة محمد عطوه من الانتهاء من عرض السيناريو المقترح ومراجعة القطع مع اللجنة وجاري إعداد القائمة النهائية تمهيدا لتسليمها للجهات المعنية.

ويمثل الدرج العظيم البداية الفعلية للمتحف الكبير بعد اجتياز الجزء الخاص بالمدخل وقاعة العرض الخاصة بشرح التسلسل الزمني للحضارة المصرية من خلال استخدام بعض القطع الأثرية والنماذج التوضيحية، بالإضافه إلى الجزء الخاص بعرض معلومات خاصة بتخطيط المتحف وقاعات العرض المختلفة، حيث يمكن للزائر استخدام مجموعة من الوسائل الرقمية لتخطيط مسار الزيارة والوصول بشكل سريع ومباشر إلى قاعات العرض.

ومن المقرر عرض الآثار الخاصة بالدرج العظيم من خلال أربعة مواضيع رئيسية وهي الصورة الملكية، أماكن العبادة، تمثيل الملوك مع الإلهة، وأخيرا رحلة الملك إلى العالم الآخر.

ويمثل الموضوع الأول الخاص بالصورة الملكية بداية الدرج العظيم، حيث يتاح للزائر فرصة مشاهدة العديد من التماثيل الملكية التي تمتد تاريخيا من العصر المبكر وحتى العصر اليوناني الروماني، حيث يحتوى هذا الجزء على أنواع مختلفة من التماثيل الملكية النصفية والكاملة والتي تتميز بأحجامها الضخمه فيما يمثل الجزء الثاني من الدرج، أماكن العبادة، حيث يحصل الزائر على فرصة التعرف على التخطيط الخاص بالمعابد المصرية خلال الدولة القديمة، الوسطى، الحديثة والعصر المتأخر من خلال عرض العناصر المعمارية المرتبطة بهذه المعابد خلال هذه العصور.

ويتناول الجزء الثالث من الدرج العظيم فكرة تمثل الملوك مع المعبودات المختلفة وهذا من خلال عرض مجموعات من التماثيل بأحجام متفاوته تمثل الألهة منفردة، الثواليث والتماثيل الجماعية التي تمثل الملوك برفقة الألهة، هذا إضافة إلى تمثيل الملوك أثناء تأديتهم للطقوس والشعائر أمام الألهة وتمثيل الملوك في الهيئة الازويرية، ويمثل الجزء الرابع والأخير بالدرج العظيم رحلة الملك المتوفى إلى العالم الأخر والأدوات الخاصة بحماية جسد الملك المتوفى أثناء هذه الرحلة من خلال مجموعة من التوابيت والصناديق الكانوبية والأبواب الوهمية.

ومن أهم القطع التى ستعرض على الدرج العظيم ثالوث الملك رمسيس الثاني، تمثالي الملك سنوسرت، تمثالي المعبودة سخمت، رأس تمثال الملك نختنبو بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل الملوك.

أ ش أ