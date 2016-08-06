الاتفاق السعودي يعلن: برضا الزمالك.. أتممنا إجراءات انتقال كوفي على سبيل الإعارة

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن إتمام إجراءات انتقال مدافع الزمالك محمد كوفي إليه على سبيل الإعارة.

وكان كوفي قد ترك مصر عقب اتهامه لإدارة الزمالك بعدم تلقيه لمستحقاته، وأصدر بيانا هاجم فيه رئيس النادي مرتضى منصور. (طالع التفاصيل)

ذلك كان قبل أن يقوم أحمد مرتضى بالتصريح لـFilGoal.com بأن هناك محاولات ودية للتصالح مع كوفي وإعادته للزمالك. (طالع التفاصيل)

وخرج بيان نادي الاتفاق اليوم السبت قائلا: "يصل صباح غد الأحد مدافع نادي الزمالك المصري البوركينابي محمد كوفي لاستكمال إجراءات الانتقال لنادي الاتفاق بنظام الإعارة".

وأضاف "أنهت إدارة الاتفاق المفاوضات مع نظيرتها في الزمالك الذي يملك عقد اللاعب تمهيدا لإجرائه الفحص الطبي قبل التوقيع الرسمي معه".

وأتم "قدمت ادارة نادي الاتفاق شكرها لنظيرتها في الزمالك برئاسة مرتضى منصور على التعامل النموذجي في عملية ترتيب انتقال اللاعب".

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