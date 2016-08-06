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ميمون الوجدي نجم الراي المغربي يتعرض لوعكة صحية

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السبت 06-08-2016 17:22

يخضع مغني الراي المغربي الشهير ميمون الوجدي في غضون الأيام القليلة المقبلة لعملية جراحية أخرى في المستشفى العسكري بالرباط، بسبب الأزمة الصحيّة التي ألمّت به مؤخراً في مسقط رأسه وجدة (شرق المغرب)، حيث أجريت له ثلاث عمليات جراحية لم تنفع في محاربة السرطان. وقد تقرّر بعد تشخيص حالته بأن يخضع للعلاج الكيميائي. وقد ظهر الشاب ميمون قبل أيام فقط في شريط يتمّ تداوله حالياً بين رواد الفضاء الأزرق، وهو يطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

 

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سيدتي

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