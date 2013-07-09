المؤسسة المصرية للزكاة توزع شنط رمضان بالأقصر

شارك اللواء علاء الهراس سكرتير عام محافظة الأقصر والقائم بأعمال المحافظ ، المؤسسة المصرية للزكاة توزيع شنط رمضان بالأقصر .

وقام السكرتير العام بالتعاون مع قيادات المؤسسة بتوزيع 100 من شنط رمضان علي اكثر من مائة مستحق بجمعية علي القرافي بمنشاة العماري

كما هنأ الهراس الاهالي بحلول شهر رمضان المبارك مطالبا الجميع بالإخلاص في العمل مؤكدا ان الشهر الكريم هو خير فرصة للتواصل مع الجميع والتصالح مع كافة الأفراد .

من جانبه اشار ابراهيم الجزار مدير مشروعات المؤسسة المصرية للزكاة الي توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة وجمعية التنمية الريفية باصفون المطاعنة لتوزيع اكثر من 3500 شنطة رمضان في مختلف مدن المحافظة مشيرا الي استمرار حملة التكافل الاجتماعي التي تقوم بها المؤسسة كل عام لتوفير السلع الغذائية خلال الشهر الكريم.