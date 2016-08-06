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الإبراشي ورشا نبيل وأسماء مصطفى..أبرز المرافقين بجولة الرئيس في حفل قناة السويس

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الإبراشي ورشا نبيل وأسماء مصطفى..أبرز المرافقين بجولة الرئيس في حفل قناة السويس الإبراشي ورشا نبيل وأسماء مصطفى..أبرز المرافقين بجولة الرئيس في حفل قناة السويس

أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

رصدت وكالةONA أبرز المرافقين من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المرافقين بجولة الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، خلال حفل الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة، وافتتاحه عدد من المشروعات بمدينة الإسماعيلية،
> وشملت القائمة كل من:

الإعلامي وائل الابراشي مقدم برنامج العاشرة مساءً على شاشة دريم.

الإعلامي شوبير مقدم برنامج على صدى البلد.

الإعلامية انجي أنور مقدمة برنامج “مساء القاهرة” على شاشة ten.

الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج كلام تاني على شاشة دريم.

الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج نهار جديد على شاشة النهار.

الإعلامى محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج “قصر الكلام “.

والإعلامي عمرو الشناوي رئيس قناة النيل للأخبار.

والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق.

والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن.

والإعلامي جمال الشناوي رئيس تحرير قناة ontv.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، وتضمنت الاحتفالات عروضا جوية وبحرية بمشاركة حاملة الطائرات “جمال عبدالناصر”، والمدمرة “فريم”، وعدد من المدمرات الأخرى واللنشات السريعة، وإحدى سفن الحاويات العملاقة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ولفيف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والإعلامية.

 

 

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