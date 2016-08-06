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زوجة إبراهيم سليمان لـ"اليوم السابع": ثروة زوجى لا تتجاوز مليار جنيه

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زوجة إبراهيم سليمان لـ"اليوم السابع": ثروة زوجى لا تتجاوز مليار جنيه زوجة إبراهيم سليمان لـ"اليوم السابع": ثروة زوجى لا تتجاوز مليار جنيه
إبراهيم قاسم

أرسلت منى المنيرى زوجة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لـ"اليوم السابع"، صورة من تقرير قالت أنه للجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بشأن ثروة زوجها، الذى تقدم مؤخراً بطلب للجهاز للتصالح، موضحة أن ثروة زوجها لا تتجاوز المليار جنيه.

وتضمن التقرير ما تحصل عليها زوجها اعتباراً من تاريخ التحاقه بالعمل الوظيفى وحتى تاريخ نهاية خدمته، وحصر كافة إيداعاته وأفراد أسرته البنكية وحالته الاجتماعية.

وأوضح التقرير، أن الفحص أسفر عن وجود زيادة فى المصروفات على الإيرادات فى عام 95 بمبلغ 66020 جنيه، وعام 97 بمبلغ مليون و752 ألف و696 جنيها، وعام 98 بمبلغ 947 جنيه فقط، باجمالى مبلغ 2 مليون 413 ألف و96 جنيه، وكذا وجود زيادة فى الإيرادات على المصروفات خلال السنوات 99 – 2010 بمبلغ 31 مليون و234 ألف و593 جنيه.

جاء ذلك بعدما نشر "اليوم السابع" خبر حول تشكيل جهاز الكسب غير المشروع لجنة فنية لحصر حجم ثروة إبراهيم سليمان.

فى المقابل كشف مصدر قضائى لـ "اليوم السابع"، أن هذه المبالغ الواردة فى التقرير المرسل من زوجة إبراهيم سليمان هى مجرد عنصر من عناصر ثروته، وأنه تم تشكيل لجنة لفحص ثروته بالكامل وتحديد المبالغ التى تحصل عليها بشكل غير مشروع، مشيراً إلى أن اللجنة لازالت تباشر فحص وحصر ممتلكات وزير الإسكان الأسبق.

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