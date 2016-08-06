ستوك يسلط الضوء على الظهور الأول لرمضان.. ' القدرات تظهر واللقطة الأفضل '

سلط الموقع الرسمي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي الضوء على الظهور الأول لرمضان صبحي مع الفريق.

رمضان شارك لأول مرة بقميص ستوك سيتي عندما لعب 63 دقيقة ضد هامبورج الألماني. (شاهد ملخص ما قدمه رمضان)

وظهر رمضان في التشكيل الأساسي لستوك قبل أن يخرج في الدقيقة 63 ويشارك الوافد الجديد أيضا جو آلين بدلا منه.

وخصص الموقع الرسمي لستوك جزء من تقرير المباراة للحديث عن الظهور الأول لرمضان صبحي.

وكتب الموقع: "على الرغم من خوضه للمران مرتين فقط مع ستوك إلا أن رمضان صبحي لعب أكثر من 60 دقيقة".

وأضاف "الدولي المصري أظهر لمسات جيدة والتي توضح مدى قدراته".

وأتم "من أبرز ما فعله رمضان، عندما مر من الجانب الأيمن وتجاوز 3 مدافعين قبل أن يمرر لضيوف ولكن الدفاع تدخل".