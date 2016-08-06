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بالفيديو - ليفربول يضرب جرس الإنذار في برشلونة ويوجه تحذير شديد اللهجة لأرسنال

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بالفيديو - ليفربول يضرب جرس الإنذار في برشلونة ويوجه تحذير شديد اللهجة لأرسنال بالفيديو - ليفربول يضرب جرس الإنذار في برشلونة ويوجه تحذير شديد اللهجة لأرسنال

وجه ليفربول رسالة تحذير قاسية لإنجلترا مضمونها 4 أهداف في شباك برشلونة ضمن كأس الأبطال الدولية

وضرب الريدز جرس إنذار في برشلونة قبل موسم سيحاول فيه الكتلان الحفاظ على الدوري والكأس واسترجاع لقب دوري أبطال أوروبا.

افتتح ساديو ماني أهداف ليفربول ليعلن وصوله إلى ميرسيسايد من ويمبلي في الدقيقة 15.

خافيير ماسكيرانو كان وفيا لأيامه مع ليفربول وعزز تقدم الريدز بهدف ذاتي في الدقيقة 47.

بعدها بدقيقة سجل ديفوك أوريجي الهدف الثالث لليفربول، قبل أن ينهي ماركو جروجيتش أهداف ليفربول في الدقيقة 90.

النتيجة ستمثل تحذير شديد اللهجة لأرسنال الذي سيستضيف ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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