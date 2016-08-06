أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس سائقين لاتهامهما بقتل مسجل خطر بسبب الثأر فى حلوان

Google+ Print
تجديد حبس سائقين لاتهامهما بقتل مسجل خطر بسبب الثأر فى حلوان تجديد حبس سائقين لاتهامهما بقتل مسجل خطر بسبب الثأر فى حلوان
كتبت أمانى الأخرس

جدد قاضى معارضات محكمة جنح حلوان حبس سائقين شقيقين 15يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بقتل زوج اختهما الذى سبق وقتل شقيقهما الثالث فى موقف سيارت 15 مايو بالقاهرة.

كان المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارًا باستقبال مستشفى حلوان العام جثة "عاطف .س"، بها طعنات فى الصدر والبطن.

وبالفحص تبين أن القتيل كان يعمل سائقا ومسجل خطر"مخدرات"، وخرج من السجن مؤخرا بعد أن قضى عقوبة ارتكابه جريمة قتل شقيق زوجته "عاطف .ع"، وأثناء تواجده فى موقف سيارات 15 مايو، دائرة قسم حلوان تعدى عليه شقيقا القتيل "عبدالعاطى وهشام .ع" - سائقان - بأسلحة بيضاء محدثين إصابته التى أودت بحياته.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما سلاحين أبيضين "2 سكين" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة انتقاما من المجنى عليه، فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365