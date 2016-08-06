تجديد حبس سائقين لاتهامهما بقتل مسجل خطر بسبب الثأر فى حلوان

جدد قاضى معارضات محكمة جنح حلوان حبس سائقين شقيقين 15يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بقتل زوج اختهما الذى سبق وقتل شقيقهما الثالث فى موقف سيارت 15 مايو بالقاهرة.

كان المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارًا باستقبال مستشفى حلوان العام جثة "عاطف .س"، بها طعنات فى الصدر والبطن.

وبالفحص تبين أن القتيل كان يعمل سائقا ومسجل خطر"مخدرات"، وخرج من السجن مؤخرا بعد أن قضى عقوبة ارتكابه جريمة قتل شقيق زوجته "عاطف .ع"، وأثناء تواجده فى موقف سيارات 15 مايو، دائرة قسم حلوان تعدى عليه شقيقا القتيل "عبدالعاطى وهشام .ع" - سائقان - بأسلحة بيضاء محدثين إصابته التى أودت بحياته.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما سلاحين أبيضين "2 سكين" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة انتقاما من المجنى عليه، فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.