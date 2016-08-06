مرتضى يرد على كوفي ويوضح موقف أوباما مع الزمالك و ' سكين حازم '

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بيان محمد كوفي مدافع الفريق الذي قرر فسخ عقده.

كوفي غادر القاهرة وقرر فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك اعتراضا على عدم حصوله على مستحقاته وأصدر بيانا ناريا ضد إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعود كوفي وينشر بيانا جديدا عبر صفحته الرسمية يوضح من خلاله "أؤكد احترامي لمرتضى منصور وحصلت على جميع مستحقاتي".

وقال مرتضى منصور ردا على بيان كوفي: "سوف أتناقش مع مجلس إدارة الزمالك بخصوص أمر كوفي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "البعض يشكك في صحة البيان ولكن البيان السابق منه كان من نفس الصفحة أيضا".

وواصل "سأستأذن مجلس الإدارة يخرج معارا هذا الموسم لأنه لن يكون معنا لأني لن أقدر على إعادة لاعب هارب أقوله أتفضل ولدي مجموعة من اللاعبين وقعت على بياض للاعب للزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "إلى الكاذبين. نادي الزمالك محترم يعطي كل لاعب مستحقاته مثل ما قلت من قبل".

حازم وأوباما

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن حازم إمام قائلا: "كوفي مثل حازم. لا يصح وجودهما في الوقت الحالي".

وتابع "حازم إمام ارتكب خطأ كبيرا. وتحدث عن عدم الاعتراض للعب للأهلي، هل يفعل حسام غالي ذلك؟ بالتأكيد لا. ولا يصح استخدام السكين في أزمة مع لاعب وخصوصا أنك القائد الثاني للفريق".

وماذا عن يوسف إبراهيم "أوباما"؟ يُجيب رئيس الزمالك قائلا: "تحدثت مع أوباما بشكل شخصي وهو ليس من ضمن صفقة ستانلي".

وأوضح "نادي وادي دجلة حصلوا على مبلغ صفقة ستانلي نقدا. ليس من ضمن الصفقة أوباما".

وماذا دار بين مرتضى وأوباما؟ يوضح قائلا: "أخبرته، هل تريد الاستمرار مع الاتحاد أم تنتقل إلى وادي دجلة؟ قالي لا سأذهب إلى دجلة. وهذا هو الاتفاق".

وأتم "موقع على عقد ثلاثي مع نادي الاتحاد ولذلك هو مرتبط بعقد معهم. لا يوجد أي لاعب رحل مجانا من صفوف الفريق"