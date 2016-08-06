مدرب الزمالك – دياز.. ' ملك المليونيرات ' الذي حرمته شائعة خلاف مع مارادونا من المونديال

هو الاسم الأبرز من المرشحين لتدريب الزمالك. يحظى بمعاملة ملكية في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين ورمز محترم في أسونسيون عاصمة باراجواي. رامون دياز المرشح لتدريب الزمالك اسم عملاق في عالم التدريب في أمريكا اللاتينية.

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ومثلما هو كمدرب، دياز كلاعب كان رمزا محترما في الأرجنتين. اللاعب الوفي لريفر بليت بدأ مشواره مع الفريق عام 1978، في الوقت الذي بزغ فيه أعظم الأرجنتينيين حينها دييجو أرماندو مارادونا ليتزاملا في منتخب الأرجنتين للشباب المتوج بكأس العالم للشباب عام 1979 وينهيها دياز هدافا لها.

دياز كان ضمن الجيل الذي سافر إلى إسبانيا آملا في العودة بكأس العالم، إلا أن آمالهم ارتطمت بالسامبا البرازيلية ليخرجوا من البطولة بعد الخسارة 3-1، وكان دياز صاحب الهدف الوحيد.

المنطق كان يقول إن المهاجم قصير القامة سيستمر مع التانجو ويحصل معهم على لقب كأس العالم 1986، إلا أن ذلك لم يحدث.

القصة الشائعة تقول إن شجار دب بين مارادونا ودياز تسبب في استبعاد الأخير من المنتخب في كأسي العالم 1986 و1990 رغم تألقه في أوروبا حينها، لكن هذا الأمر نفاه مارادونا في مذكراته لكن تظل تلك القصة راسخة في العقل الشعبي الأرجنتيني.

مع الأندية، لعب دياز لنابولي وأفيلينو وفيورنتينا وإنتر ميلان في إيطاليا بعد خروجه من ريفر بليت عام 1981، ثم رحل لموناكو في فرنسا ثم عاد للريفر في 1991 قبل أن ينتقل بعدها بعامين إلى اليابان ويعتزل في يوكوهاما مارينوز عام 1995.

في المجمل، لعب دياز 499 لقاء مع الأندية سجل فيهم 215 هدف وحصد الدوري الأرجنتيني 5 مرات مع ريفر بليت والإيطالي مرة مع إنتر وكأس فرنسا مع موناكو.

ملك المليونيرات

المدرب الشهير بـ"الأصلع" بدأ طريق التدريب مع اعتزاله مع فريق طفولته ريفر بليت، ويا لها من رحلة مع الفريق الملقب بـ"المليونيرات".

بين عامي 1996 و2002، حفر دياز اسمه كأنجح مدرب في تاريخ ريفر بليت بالحصول على الدوري 5 مرات في تلك الفترة، أضاف لهم لقب كوبا ليبرتادوريس ولقب سوبركوبا سود أمريكانا أو سوبر قارة أمريكا اللاتينية.

دياز عاد مرة أخرى لريفر بليت ملكا متوجا وحصد لقب الدوري عام 2014، وبين المرتين رحلة طويلة.

في عام 2004، رحل دياز إلى إنجلترا ولكن إلى الدرجة الرابعة في خطوة مفاجئة قال عنها: "أحب الكرة الإنجليزية وأردت أن أجمع خبرة مباشرة عنه، وأردت أن أبدأ من مستوى متواضع لأن هذا الأمر يختلف تماما عن الإدارة في المستويات العليا".

لم ينجح دياز في إنجلترا ورحل في 2005 قبل أن يعود للتدريب في الأرجنتين عام 2007 إلى سان لورنزو ويقودهم لدوري غائب منذ 6 أعوام.

ومن سان لورينزو لأمريكا المكسيكي حيث لم يحقق أي نجاحات أيضا، ومنه إلى إنديبيندينتي حيث لم ينجح أيضا قبل عودته إلى ريفر بليت المتوجة بلقب دوري أخير في مسيرته.

في 2014، توجه دياز للباراجواي وقاد منتخبها للحصول على المركز الرابع في كوبا أمريكا 2015 وثائرا في الطريق من البرازيل التي أنهت حلمه في 1982 بإنهاء حلم السامبا في كوبا أمريكا من دور الثمانية، كنجاح وحيد له خارج الأرجنتين.

ولكن في كوبا أمريكا المئوية الأخيرة خرجت باراجواي من الدور الأول ومعها خرج دياز من منصبه ليصبح بلا عمل منذ يونيو الماضي.

في تلك الفترة، ترشح دياز لخلافة تاتا مارتينو في قيادة التانجو إلا أن المهمة آلت في النهاية إلى إدجاردو باوزا.

كما كان قريبا من تدريب بني ياس الإماراتي إلا أن تقارير صحفية تحدثت عن عدم اتفاقهم على الراتب.

تكتيكيا

يفضل دياز اللعب بطريقة 4-4-2 بوجود لاعبي وسط مدافعين في العمق خلف جناحين ومهاجمين بهذا الشكل.

هذا الأمر يتسبب في إحراز فريقه لأهداف كثيرة، حيث لدى فرقه معدل ثابت قدره 1.2 هدف في المباراة إلا أنها تتلقى مثلهم في المقابل.