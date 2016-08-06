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تقرير: كريم نيدفيد قد يكون موهبة مصرية جديدة في إيطاليا.. 4 أندية تريده

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تقرير: كريم نيدفيد قد يكون موهبة مصرية جديدة في إيطاليا.. 4 أندية تريده تقرير: كريم نيدفيد قد يكون موهبة مصرية جديدة في إيطاليا.. 4 أندية تريده

قال تقرير إيطالي إن لاعب الأهلي كريم وليد "نيدفيد" قد يكون الموهبة المصرية القادمة في إيطاليا في ظل رغبة 4 أندية إيطالية في ضم اللاعب.

ونشر موقع "Gazza Mercato" التابع للصحيفة الإيطالية "La Gazetta Dello Sport" تقريرا عن لاعب النادي الأهلي الصاعد.

وقال الموقع "كريم وليد المعروف في باسم نيدفيد قد يكون الموهبة المصرية الجديدة على الأراضي الإيطالية".

الموقع أكد أن هناك متابعة لنيدفيد من قبل 4 أندية إيطالية هي أتلانتا وأودينيزي وبولونيا وانضم إليهم مؤخرا كييفو فيرونا.

وأشار الموقع إلى مميزات كريم الذي سيتم عامه الـ19 هذا الأسبوع حيث قال: "يمتاز كريم بقدم يمنى مميزة، قوة بدنية كبيرة، بالإضافة لقدرته على اللعب كلاعب وسط، ولاعب وسط مهاجم ".

الموقع الإيطالي تحدث أيضا عن قيادة كريم صاحب شارة القيادة لمنتخب بلاده تحت عشرين عاما نحو التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية عقب تسجيله هدفا وصناعة آخر في آخر لقاءات الفريق أمام أنجولا.

يذكر أن نيدفيد كان قد لعب الموسم الماضي معارا إلى وادي دجلة قبل أن يعيده الأهلي من جديد والذي قام بضمه لقائمة الأهلي الإفريقية.

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