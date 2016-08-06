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الشرطة البرازيلية تحقق حول اختراق رصاصة لخيمة تابعة لمسابقة الفروسية

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الشرطة البرازيلية تحقق حول اختراق رصاصة لخيمة تابعة لمسابقة الفروسية الشرطة البرازيلية تحقق حول اختراق رصاصة لخيمة تابعة لمسابقة الفروسية

الشرطة البرازيلية أرشيفية

قال مسؤولون أمنيون إن تحقيقات تتم حول اختراق رصاصة لإحدى الخيم التابعة لمسابقة الفروسية في دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز البريطانية.

وتعاملت قوات الأمن البرازيلية مع قنبلة موقوتة وضعت داخل حقيبة بالقرب من الساحة المخصصة لمسابقة الدراجات بدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو منذ قليل، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز البريطانية.

وبحسب رويترز سمع دوي انفجار بالقرب من الساحة نتيجة لتعامل الشرطة البرازيلية.

وشهد العالم افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية المقامة بمدينة ريو دي جانيرو أمس الجمعة.

 

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