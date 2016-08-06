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رئيس جنوب إفريقيا: المسؤولون أداروا الانتخابات بكفاءة

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رئيس جنوب إفريقيا: المسؤولون أداروا الانتخابات بكفاءة رئيس جنوب إفريقيا: المسؤولون أداروا الانتخابات بكفاءة

رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما

قال رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما يوم السبت إن الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأربعاء أديرت على نحو جيد وبرهنت على نضج الديمقراطية في جنوب أفريقيا في أول تصريحات علنية له منذ إعلان النتائج.

وسجل حزب المؤتمر الوطني العام بزعامة زوما أسوأ نتائج له منذ إنهاء سياسة الفصل العنصري بالبلاد عام 1994 وذلك نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وركود الاقتصاد والفضائح المحيطة بزوما نفسه.

وبحسب رويترز قال زوما في كلمته “شهدت هذه الانتخابات تنافسا شديدا وروجت الأحزاب المتنافسة لوجهات نظرها في محاولات لكسب تأييد الناخبين. هذا ما يجب أن يكون في أي ديمقراطية.”

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