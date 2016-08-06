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نشرة ONA | منى الشايب” تنضم لـBBC.. ONTV تنتج أفلام وثائقية…مذيعة النهار تحتفل بالأولمبياد

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إعداد- إنجي لطفي13936720_1081994868547388_445076740_n

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

انضمت الإعلامية منى الشايب، للعمل في راديو BBC كصحفية، ضمن فريق عمل مكتب القاهرة للمشاركة في التغطيات والبرامج والقصص الصحفية .. للمزيد

منى الشايب

ارتدت الإعلامية فرح على، مذيعة النشرة الرياضية على شاشة النهار اليوم، اليوم السبت، تي شيرت أولمبياد ريو دى جانيرو أثناء تقديمها النشرة الرياضية احتفالا ببدأ الالمبياد.. للمزيد

الإعلامية فرح على مذيعة قناة النهار الرياضي

الإعلامية فرح على مذيعة قناة النهار الرياضي

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر صفحتها على فيسبوك، تقديمها لبرنامج جديد “تحت القبة” على شاشة الحدث اليوم.. للمزيد

ياسمين الخطيب

بدأت وحدة إنتاج الأفلام الوثائقية بقناة ONTV إنتاج سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة..للمزيد

أون تى فى لايف

أون تى فى لايف

من بينهم رشا نبيل، وإنجي أنور، ووائل الإبراشي، وشوبير..رصدت وكالةONA أبرز المرافقين من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المرافقين بجولة الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، خلال حفل الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة.. للمزيد

وائل الابراشي

نشرت الطفلة هولي، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتى تعتبر أصغر معجبات المعروفين صورة لتذكرة حفله القادم فى بورتو جولف.. للمزيد

الطفلة هولى

يناقش الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج ( حوار القاهرة) المذاع على شاشة سكاي نيوز عربية مساء اليوم السبت في تمام الساعه العاشره ليلا في الفقرة الأولى “مستقبل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بعد وفاة صاحب نوبل” . للمزيد

عمرو عبد الحميد

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أونا

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