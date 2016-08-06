قرية الحميدات بقنا تنضم مبادرة لإلغاء "الشبكة"

أصدر اليوم السبت، عدد من كبار العائلات بقرية الحميدات التابعة لمركز قنا بيانا بعد توقيع ميثاق شرف بين العائلات بالمشاركة فى مبادرة الحد من المغالاة فى نفقات الزواج، حيث تم عقد الاجتماع الأول للمبادرة بديوان الحاج على بركات بنجع منصور، بعد أن تبنوا فكرة الحد من المغالاة فى تكاليف الزواج على كل من الطرفين من بداية الارتباط وحتى إتمام الزواج.

وجاء فى بنود الميثاق، والذى اتفق عليه المشاركون، ألا يزيد ثمن "الشبكة" عن عشرة آلاف جنيه بما يعادل 20 جراما من الذهب، على أن تكتب أيضاً بالقائمة 50 جراما، وإلغاء ليلة الخطوبة وما يوازيها من مصاريف وبذخ وما يترتب عليها من رد نيشان وحلويات وخلافه، والاكتفاء بقراءة الفاتحة مع القليل من الحلويات فى نطاق الأسرتين، وعدم المغالاة فى شراء الأجهزة الكهربائية ومنع تكرارها، و إلغاء الخبيز وعدم مقايضته بمبلغ مالى وخلافه من تكييف أو أى شىء، بالإضافة إلى إلغاء ليلة الحناء وإقامة ليلة زفاف فقط حسب الاتفاق بين الطرفين، إن كانت مشتركة أو على العريس فقط، كما تم الاتفاق على الحد من النفقات الباهظة فيما يسمى بالسابع وخلافه، وذلك من الطرفين أو فى نطاق الأسرتين فقط وأيضا عدم مقايضته بمبلغ مالى.

وأفاد المشاركون أنه جار تشكيل مجموعة تنفيذية من البلد بمبادرة توعية، وتشمل شباب وسيدات وفتيات لنشر الوثيقة داخل كل أسر الحميدات، كما سيتم عمل زيارات ميدانية بمجموعات شبابية لزيارة العائلات وتوضيح ومناقشة بنود الميثاق.