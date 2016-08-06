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القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يبحث مشاكل التمريض وتقديم خدمة متميزة

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القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يبحث مشاكل التمريض وتقديم خدمة متميزة القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يبحث مشاكل التمريض وتقديم خدمة متميزة
الغربية - مصطفى عادل

استقبل الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، عدداً من أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات جامعة طنطا، بحضور الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والنائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا، لمناقشة أوضاع هيئة التمريض والمشاكل التى تواجههم، وبحث الحلول المناسبة لها لضمان تقديم خدمة طبية مميزة.

 

وأكد "سالم"، أنهم تمكنوا بالفعل من وضع آلية قانونية لصرف مكافآت الامتحانات، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع المسئولين لحل مشكلة الطوارئ والسهر، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتى إيماناً بقدسية مهنة التمريض، فهى مهنة إنسانية أخلاقية وعلمية، وحرصاً على تهيئة الجو العام المناسب الذى يضمن جودة الخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على المريض والمجتمع.

 

 

 

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