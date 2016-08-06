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“المصري” يختار ملعبي بورسعيد وبرج العرب لمبارياته في الكونفدرالية

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“المصري” يختار ملعبي بورسعيد وبرج العرب لمبارياته في الكونفدرالية “المصري” يختار ملعبي بورسعيد وبرج العرب لمبارياته في الكونفدرالية

أرشيفية

قرر مجلس إدارة النادي المصري اختيار ملعبي المصري وبرج العرب ليخوض الفريق مبارياته على واحد منهم بالكونفدرالية الموسم المقبل.

وتقرر أن يبدأ المصري سلسلة من المخاطبات الرسمية مع اتحاد الكرة من أجل خوض المباريات الرسمية له بالكونفدرالية على بورسعيد على أن يكون الملعب البديل له برج العرب بالإسكندرية.

وكانت المصري قد تأهل رسميًا إلى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل بعد وصول الزمالك والأهلي إلى نهائي كأس ، وبما أنهما سيشاركان في دوري الأبطال الموسم المقبل، فسيشارك المصري البورسعيدي في الكونفدرالية بصفته رابع الدوري العام.

 

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