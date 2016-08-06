إصابة 3 أشخاص أثناء محاولتهم إطفاء حريق بمنازلهم بأسوان​ ​

أصيب 3 أشخاص بحروق مختلفة أثناء محاولتهم اطفاء حريق شب فى بعض المنازل​ ​مساء اليوم السبت، بنجع حاجر الزعيرات بالبصيلية الوسطى بمدينة إدفو فى​ ​محافظة أسوان،وذلك إثر سقوط نخلة على محول كهرباء.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى إخطارًا من مدير الحماية المدنية​ ​العميد أشرف عتريس يفيد بنشوب بنجع حاجر الزعيرات فى مدينة أدفو بسبب​ ​سقوط نخلة على محول كهرباء وامتدت النيران إلى المنازل المجاورة، وتم​ ​الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة أشخاص ، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام​ لتلقى العلاج اللازم، كما دمرت النيران منزلين بأكملهم ومحتويات المنزل الثالث، وتحرر المحضر اللازم و جارٍ العرض على النيابة.​