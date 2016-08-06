إصابة 3 أشخاص أثناء محاولتهم إطفاء حريق بمنازلهم بأسوان​ ​

أصيب 3 أشخاص بحروق مختلفة أثناء محاولتهم اطفاء حريق شب فى بعض المنازل مساء اليوم السبت، بنجع حاجر الزعيرات بالبصيلية الوسطى بمدينة إدفو فى محافظة أسوان،وذلك إثر سقوط نخلة على محول كهرباء.
تلقى مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى إخطارًا من مدير الحماية المدنية العميد أشرف عتريس يفيد بنشوب بنجع حاجر الزعيرات فى مدينة أدفو بسبب سقوط نخلة على محول كهرباء وامتدت النيران إلى المنازل المجاورة، وتم الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة أشخاص ، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، كما دمرت النيران منزلين بأكملهم ومحتويات المنزل الثالث، وتحرر المحضر اللازم و جارٍ العرض على النيابة.