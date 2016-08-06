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حبس عامل حاول اغتصاب مريضة داخل حمام مستشفى التأمين الصحي

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حبس عامل حاول اغتصاب مريضة داخل حمام مستشفى التأمين الصحي حبس عامل حاول اغتصاب مريضة داخل حمام مستشفى التأمين الصحي

حبس – أرشيفية

أمر حسام عرجاوي وكيل نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار محمد حته، اليوم السبت، بحبس عامل بمستشفى التأمين الصحى 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة إغتصاب مريضة داخل حمام غرفة العناية المركزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم عامل بمستشفى التأمين الصحى، طلبت منه مريضة بغرفة العناية المركزة، مساعدتها فى دخول الحمام، وعقب دخولها أغلق الباب وجردها من ملابسها، وحاول اغتصابها، إلا أن المجنى عليها استغاثت بالممرضين الذين فتحوا باب الحمام، ليجدوا المريضة عارية، والمتهم يحاول الاعتداء عليها جنسيا.

وباستجواب المتهم فى تحقيقات النيابة، أفاد بأن المريضة طلبت منه مساعدتها فى دخول الحمام، وأنه تحسس جسدها ليس بغرض إغتصابها، ولكن لتنظيفها بناء على تعليمات الممرضين.

وبسؤال مدير لمستشفى أفاد بأن التعليمات للعاملين بالمستشفى، هى العمل لمساعدة المرضى الرجال، والعاملات لمساعدة السيدات، وأن المتهم ارتكب الواقعة بغرض التحرش.

كما استعمت النيابة لعدد من شهود الإثبات، والذين أكدوا صحة الواقعة وأنهم فتحوا باب الحمام، ليجدوا المريضة عارية، والمتهم يحاول الاعتداء عليها جنسيا.

 

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