صور..مدير أمن سوهاج يتفقد عدد من الإدارات والأقسام الشرطية

تفقد اللواء مصطفي مقبل مدير أمن سوهاج خدمات قسم شرطة الكوثر وقسم مرور الكوثر وإدارة مرور المحافظة، ومجمع محاكم المحافظة وإدارة شرطة النجدة لمتابعة وتقييم الآداء، وكذا عيادات الشرطة لمتابعة أعمال القافلة الطبية المتواجدة حاليًا من قطاع خدمات الطبية بمحافظة سوهاج، وإعادة تذكرة الضباط والأفراد بالتوجيهات المستديمة لخدمة المواطن، والعمل على تذليل كافة العقبات له، وتقييم تلك الخدمات ومدى انتظامها والاطمئنان على الحالة الأمنية.

وأكد مدير الأمن على ضرورة اليقظة والحيطة أثناء تادية الخدمه مع التعامل الحسن مع المواطنين، وكان مدير الأمن قد قام بجوﻻت مختلفة للمراكز الشرطية التابعة لمديرية الأمن.