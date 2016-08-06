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رئيس اللجنة الأوليمبية: الرامي الذي رفع علم السعودية ضابط في القوات المسلحة وقدم اعتذاره

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رئيس اللجنة الأوليمبية: الرامي الذي رفع علم السعودية ضابط في القوات المسلحة وقدم اعتذاره رئيس اللجنة الأوليمبية: الرامي الذي رفع علم السعودية ضابط في القوات المسلحة وقدم اعتذاره

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية إن حمادة طلعت الذي رفع علم خلال دخول البعثة الرياضيين المصريين المشاركين في حفل افتتاح أولمبياد ريو دي جانيرو قدم اعتذاره.

وظهر الرامي خلال دخول بعثة في طابور العرض وهو يحمل العلمين المصري والسعودي.

وصرح حطب لقناة "الحياة 2": "تفاجأت بصورة حمادة يرفع علم السعودية بعد انتهاء الحفل، واستدعيته لاستفهم منه عن أسباب ما فعله خاصة أنه وضعنا في وضع محرج".

وأكمل "حمادة أخبرني أنه وجد العلم ملقى على الأرض وقام برفعه لأنه يحمل لفظ الجلالة ( الله )، وتقدم باعتذاره عن ما فعله في وقتها".

وأوضح "هو في الأساس ضابط في القوات المسلحة، ويدرك قيمة علم مصر جيدا ولكنه كان يجمع الأعلام من على الأرض لدرجة أنه وصل الفندق بعدد كبير من الأعلام".

وأتم "على أي حال، سأجتمع به بعد قليل من أجل التوصل لقرار في هذا الأمر".

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