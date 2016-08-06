أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأشقاء الأصغر سنا أقل عرضة للربو والتهاب اللوزتين ونزلات البرد

Google+ Print
الأشقاء الأصغر سنا أقل عرضة للربو والتهاب اللوزتين ونزلات البرد الأشقاء الأصغر سنا أقل عرضة للربو والتهاب اللوزتين ونزلات البرد
كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت أن الأشقاء الأصغر سنًا أقل عرضة للإصابة بالربو أو التهاب اللوزتين ونزلات البرد.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الطفل الوحيد أكثر عرضة للإصابة بداء السكر من النوع 1 وفرط الحركة وقلة الانتباه “ADHD”،

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون معهد كارولينسكا فى السويد بيانات أكثر من 300 ألف طفل ولدوا بين عامى 1996 و 2002، وقياس نسبة انتشار المرض لدى الأطفال فى عام 2008 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 6 و 12 عاما.

وتم جمع المعلومات عن الرعاية المتخصصة والأدوية لعلاج الربو والسكر من النوع 1، واضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه “ADHD” وعدوى الجهاز التنفسى من سجلات المرضى، ووجدوا أن الأطفال الأكبر سناً أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض مقارنة بأشقائهم الأصغر سناً، ويعتقد العلماء أن السبب فى تشخيص عدد قليل من الأطفال الأصغر سناً بالمرض يمكن أن يكون راجعاً إلى حصول الأمهات على مزيد من المشورة الطبية لدى الكبار منهم.

بينما يقول بعض الباحثين إن الاختلافات فى تعرض الأطفال للجراثيم والفيروسات أثناء الحمل يمكن أن يلعب دورا فى ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365