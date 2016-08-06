أبناء الجالية المصرية بفرنسا يزورون الأقصر لدعم السياحة ضمن مبادرة «في حب مصر»

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر بعضا من أبناء الجالية المصرية بفرنسا وممثلي بعض الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية ضمن مبادرة “في حب مصر “، والتي تهدف لدعم السياحة والعاملين بها.

ونظمت سلطات المحافظة حفل استقبال للضيوف في مكتبة مصر العامة بحضور محمد عباس مدير المكتبة، ومصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر، وتم عرض فيلم باللغة الفرنسية عن المعالم الأثرية بالأقصر وأهميتها وأهم الاكتشافات الأخيرة.

وقالت “كورين شنودة” رئيس لجنة المرأة والشباب باتحاد المصريين بالخارج، إن مبادرة “في حب مصر ” جاءت من قبل الشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج ووزارة السياحة ومحافظات البحر الأحمر والأقصر والقاهرة، وهي استمرار لبرنامج وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، الذي تقوم به الوزارة منذ عدة سنوات لدعوة شباب الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية لزيارة وطنهم الأم.