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وزير الصحة التركى: 117 من مصابى محاولة الانقلاب مازالو يخضعون للعلاج

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وزير الصحة التركى: 117 من مصابى محاولة الانقلاب مازالو يخضعون للعلاج وزير الصحة التركى: 117 من مصابى محاولة الانقلاب مازالو يخضعون للعلاج

أرشيفية

قال وزير الصحة التركي رجب أقداغ، اليوم السبت، إن 117 شخصًا من مصابي محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو ، لا يزالون يخضعون للعلاج في عدد من المستشفيات، مشيرًا أن 18 منهم في حالة حرجة.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها من ولاية أرضروم (وسط)، أن “114 شخصًا من المصابين يُعالجون في مستشفيات بالعاصمة أنقرة، و2 منهم في مدينة سقاريا، وواحد في مدينة ملاطية”.

وفي تصريحات سابقة، ذكر الرئيس، رجب طيب أردوغان، أن 237 مواطنًا استشهدوا أثناء تصديهم للانقلابيين، بينما أُصيب ألفان و191 آخرين.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، ليل 15 يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة (فتح الله غولن) الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله جولن”  تغلغلوا منذ أعوام طويلة  في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. -

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